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  12 марта 2021
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Бердымухамедов пообещал разрешить Turkish Airlines полеты в Туркменабад

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пообещал разрешить авиакомпании Turkish Airlines полеты в Туркменабад. Об этом 11 марта сообщает «Хроника Туркменистана».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал журналистам, что такое обещание было дано ему на встрече с Бердымухамедовым, состоявшейся 6 марта в Ашхабаде. Президент пообещал допустить турецкую авиакомпанию в Туркменистан, несмотря на сохранение общего запрета на международные регулярные рейсы. Когда начнутся полеты, не уточняется.

Также, по словам Чавушоглу, Бердымухамедов пообещал разрешить водителям турецких грузовиков, следующих из Азербайджана, пересекать границу Туркменистана. Перед отъездом из Азербайджана и позднее в порту Туркменбаши они должны будут сдавать тест на COVID-19.

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