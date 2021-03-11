Президенты Узбекистана и Кыргызстана провели переговоры в узком формате

CentralAsia (UZ) - В резиденции Куксарой в Ташкенте 11 марта состоялись переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана в узком формате, сообщила пресс-служба главы государства.



В начале встречи Шавкат Мирзиёев вновь поздравил Садыра Жапарова в связи с его избранием на пост президента Кыргызстана и выразил поддержку его усилиям по обеспечению мирной жизни и благополучия кыргызского народа.

В ходе встречи главы государств дали высокую оценку современному уровню двусторонних отношений. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и других областях.

Достигнута договоренность поддерживать регулярный политический диалог на высшем и высоком уровнях в целях поступательного расширения сотрудничества по всем направлениям.

Подчеркнута историческая значимость Договора об узбекско-кыргызской Государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года. В целях скорейшего завершения делимитации оставшихся участков границы между странами Межправительственной комиссии поручено активизировать переговоры.

Состоялся также обмен мнениями по региональной и международной повестке, в ходе которого стороны подтвердили совпадение позиций по большинству актуальных вопросов.

Выражено обоюдное стремление к развитию взаимодействия на международной арене, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и других международных структур.

Садыр Жапаров выразил Шавкату Мирзиёеву благодарность за оказываемую кыргызской делегации теплое гостеприимство и дружественный прием, а также пригласил его посетить Кыргызскую Республику с визитом.