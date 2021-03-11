Есть потенциал для увеличения товарооборота с Кыргызстаном в два раза, - Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 11 марта переговоры Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова, после узкого формата, продолжились с участием официальных делегаций двух стран, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.



Основное внимание уделено вопросам дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

Достигнуты договоренности по реализации конкретных проектов промышленной кооперации в разных отраслях экономики. В частности, в направлениях организации сборки легковых автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники в Кыргызстане, а также по производству текстильной продукции и строительных материалов в приграничных регионах.

Принято решение о создании узбекско-кыргызского Инвестиционного фонда, правительствам двух стран поручено организовать его деятельность.

Сфера транспорта и развитие транзитных коридоров - важное направление узбекско-кыргызского сотрудничества. Усилия в этом направлении обеспечат кратчайший и эффективный выход на внешние рынки. В частности, стратегическое значение имеет строительство железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай".

Президенты подчеркнули, что скорейшее строительство этого пути полностью отвечает коренным интересам двух стран, будет способствовать повышению привлекательности региона в качестве наиболее выгодного и эффективного транзитного коридора. В связи с этим лидеры согласились и далее продолжать совместную работу над этим важным проектом.

Увеличению взаимной торговли будет способствовать и международный мультимодальный маршрут “Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар”. Отмечено, что возобновление автобусного, железнодорожного и воздушного сообщения между городами двух стран станет важным фактором увеличения потока грузов, пассажиров и туристов.

На переговорах подчеркнута необходимость дальнейшей активизации межрегионального сотрудничества, обеспечения выполнения достигнутых договоренностей, комплексного развития приграничных регионов, создания в пунктах пропуска благоприятных условий для населения. Практическая реализация этих договоренностей будет осуществляться в рамках “дорожных карт”, согласованных в преддверии визита между Андижанской, Наманганской, Ферганской областями, с одной стороны, и Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской и Нарынской областями, с другой.

Стороны вновь подтвердили приверженность комплексному и рациональному использованию водно-энергетических ресурсов Центральной Азии. Достигнута договоренность о разработке долгосрочных устойчивых механизмов взаимодействия в этой сфере. Выражена готовность Узбекистана участвовать в реализации гидроэнергетических проектов в Кыргызстане.

Обсуждены также вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, выступающей важным фактором укрепления дружественных отношений и повышению взаимопонимания между двумя народами.

По данным узбекистанской стороны, объем взаимной торговли вырос более чем в пять раз за последние четыре года и превысил 900 миллионов долларов.