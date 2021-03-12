Американский центр запустил бесплатные онлайн-курсы монголоведения с 10 марта

CentralAsia (MNG) - Первый курс программы Online Field School «Оцифровка монгольского» начнется 10 марта 2021 года. Этот курс является одним из семи курсов, которые будут предлагаться Американским центром монгольских исследований (ACMS) в рамках полевой онлайн-школы, представляющей собой переработку годовой программы полевой школы, на которую повлияли ограничения на поездки.

Курсы проводятся преподавателями из США и Монголии и охватывают период с весны по осень 2021 года, и на данный момент на курсы Сессии 1 принимаются новые участники.

Полевая онлайн-школа открыта для всех и предоставит возможность узнать о Монголии с различных дисциплинарных точек зрения, включая цифровые гуманитарные науки, геологию, экологические исследования, буддизм, журналистику, изменение климата, общественное здравоохранение, литературу и возобновляемые источники энергии.

Более того, благодаря щедрой поддержке Фонда Генри Люса все курсы будут бесплатными для всех участников.

Уроки будут проходить на английском языке. Никаких предварительных знаний монголии или монгольского языка не требуется. Заинтересованные абитуриенты могут зарегистрироваться на веб-сайте ACMS, чтобы записаться непосредственно на курсы. На курсах будут выпускаться новые модули каждую неделю в определенные дни в виде лекций в прямом эфире, синхронных дискуссий и другого интерактивного контента на веб-сайте ACMS.

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