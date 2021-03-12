Волокно монгольского яка начинает выходить на мировой рынок

CentralAsia (MNG) - В рамках проекта «Зеленое золото — здоровье скота», финансируемого Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC), отличительные качества продуктов кочевого животноводства Монголии были сертифицированы в цифровой форме. Мера направлена на повышение конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рынках за счет увеличения переработки продукции животноводства.

Помимо повышения качества продукции и ее экспорта, он создает условия для дальнейшего развития ветеринарной отрасли и удовлетворения спроса потребителей на безопасные, экологически чистые продукты, - подчеркнул заместитель директора SDC Бенуа Мейер-Биш.

Таким образом, 10 марта Министерству продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности была представлена полная система отслеживания под названием «Ответственные кочевники», состоящая из трех цифровых модулей. Другими словами, министерство, отвечающее за сектор, теперь отвечает за дальнейшее развитие системы. Цифровые модули системы включают в себя:

• информационная система о благополучии животных

• система планирования управления стадом

• и система отслеживания поставок молока.

Во время церемонии г-н Бенуа Мейер-Биш сказал: «Используя систему, пастухи могут иметь надлежащую структуру в своем поголовье, что позволяет организовать более качественное управление пастбищами. Продуктивность животноводческой продукции повысится вместе с улучшением пастбищ », и отметил, что Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности будет полностью отвечать за систему, а SDC будет контролировать ее использование и внедрение.

На сегодняшний день в системе «Ответственные кочевники» зарегистрировано два вида продукции, которые поставляются зарубежным и отечественным потребителям. По этому поводу менеджер проекта «Зеленое золото — здоровье скота» Ц.Энх-Амгалан отметила, что в настоящее время более 20 кооперативов поставляют 60 тонн волокна более чем 10 фабрикам, обеспечивая доход в размере 10 миллионов долларов США.

По сравнению с другими странами с похожими экосистемами, Монголия имеет здоровые пастбища. Кроме того, проект изначально был запущен с целью развития кочевого животноводства в стране. Система предоставит возможность вывести на мировой рынок продукты, полученные от кочевых пастухов».

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