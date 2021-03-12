Монголия и Россия готовятся к совместным военным учениям «Сэлэнгэ-2021»

CentralAsia (MNG) - Первая конференция по планированию совместных монгольско-российских военных учений «Сэлэнгэ-2021» состоялось по видеосвязи из штаба Восточного военного округа в Хабаровске с монгольскими представителями. Маневры запланировано провести в начале октября на одном из полигонов Монголии, сообщили вчера, 11 марта, в пресс-службе Минобороны Монголии, -передают монгольские СМИ.

В ходе переговоров монгольская и российская стороны согласовали тему, сроки и место проведения предстоящего учения, медицинское и тыловое обеспечение, порядок перемещения подразделений российского контингента от станции погрузки до полигона на территории Монголии и обратно.

«В ходе дальнейших плановых совещаний стороны обсудят план культурно-развлекательных мероприятий, посвященных 100-летию Вооруженных сил Монголии. Юбилей будет отмечаться в 2021 году», - отметили в пресс-службе.

Конференция прошла под руководством начальника управления боевой подготовки штаба округа генерал-майора Артура Шемайтиса и начальника отдела международного военного сотрудничества полковника Ивана Тараева. От Монгольской стороны в конференции приняли участие представители генерального штаба ВС Монголии.

В 2020 году международные военные маневры «Сэлэнгэ-2020» прошли в измененном формате из-за пандемии коронавируса, и войска отрабатывали задания исключительно на своей территории: одновременно на полигоне Бурдуны в Бурятии в Восточной Сибири и на полигоне на территории аймака Төв в Монголии. Управление осуществлялось с полигона Бурдуны, для чего туда прибыли 12 монгольских офицеров.

Совместные российско-монгольские учения «Сэлэнгэ» направлены на борьбу с международным терроризмом. Во время учений войска обеих стран отрабатывают уничтожение условных незаконных вооруженных формирований, используя различные тактические приемы.

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