Европейский союз и Монголия сталкиваются со многими похожими проблемами, считают в ЕС

CentralAsia (MNG) - Состоялся первый в истории политический диалог Монголии и Европейского союза.

10 марта 2021 года ЕС и Монголия начали свой первый ежегодный политический диалог, который стал еще одним важным шагом в отношениях, которые за последние годы еще больше укрепились, - сообщил eeas.europa.eu.

Диалог предоставил возможность углубить всеобъемлющее партнерство. Обе стороны подтвердили свою приверженность многосторонности и международному порядку, основанному на правилах, и привержены дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества в рамках Регионального форума АСЕАН, ОБСЕ, а также АСЕМ.

ЕС и Монголия сталкиваются со многими похожими проблемами. Этот первый политический диалог позволил углубить соответствующее понимание о взаимодействии с двумя основными соседями, Китаем и Россией. Обе стороны также подтвердили свою общую цель денуклеаризации Корейского полуострова.

ЕС и Монголия также обсудили важность подключения, особенно энергетики, транспорта и цифровых технологий, для общего экономического роста и устойчивости. ЕС напомнил о своей приверженности расширению связи между Европой и Азией на основе устойчивых, всеобъемлющих и основанных на правилах принципов. Обе стороны подчеркнули необходимость предсказуемого, стабильного и открытого инвестиционного климата. Следующий политический диалог планируется провести в Монголии, когда позволят условия.

Диалог, который проводился в формате видеоконференции, проходил под председательством заместителя генерального секретаря г-на Энрике Мора, политического директора Европейской службы внешних действий. Монгольскую сторону в ходе политического диалога возглавил вице-министр иностранных дел Монголии Б.Мөнхжин. В ходе переговоров стороны выразили свои позиции по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, отдельно обменялись информацией по вопросу политики и стратегии соединения Азии и Европы, а также представили текущие проекты и программы.

Эти переговоры являются первыми с момента вступления в силу Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Монголией и Европейским союзом и будут проводиться ежегодно под эгидой Совместного комитета сотрудничества

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