Убыточные государственные компании должны быть заменены, -министр финансов Монголии

CentralAsia (MNG) - На заседании кабинета министров 9 марта министр финансов Б.Жавхлан выступил с презентацией о мерах, принимаемых по совершенствованию и оптимизации форм собственности, функций и организационных структур полностью или частично государственных предприятий.

Кабинет министров стремится решить вопросы, связанные с государственными предприятиями, которые были убыточными и работали с большими расходами в течение многих лет в течение первых 100 дней работы нынешнего правительства, сформированного 29 января 2021 года.

По состоянию на 2019 год 107 государственных предприятий и 339 местных компаний имели долги на общую сумму 37 трлн тугриков (около $ 13 млрд) и получили прибыль в размере около 1,5 трлн тугриков (около $ 527,3 млн). В частности, Erdenet Mining Corporation заработала 1,1 триллиона тугриков (около $ 386,7 млн), а Erdenes Tavantolgoi — 440 миллиардов тугриков (около $ 154,6 млн), а остальные предприятия работали в убыток.

Правительство в дальнейшем примет следующие меры:

- Публично раскрывать стратегически важные компании и обеспечивать их стабильную работу при 100-процентной государственной собственности,

- Растворять и объединять убыточных компании, роль которых может выполнять частный сектор,

- Обеспечить больший контроль и установить надлежащее управление путем публичной торговли до 34 процентов акций некоторых компаний, и

- Будут предприняты необходимые меры для полного выполнения Закона о счетах за стеклом, который направлен на повышение прозрачности процессов принятия решений и деятельности в отношении государственного и местного бюджетов.

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