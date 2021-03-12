[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Увеличивается вклад горной промышленности в госбюджет Монголии

CentralAsia (MNG) -  Согласно результатам прошлого года, на горнодобывающий сектор приходилось 22 процента ВВП, 71 процент промышленного производства и 94 процента экспорта.

Доходы бюджета в 2020 году снизились на 12,6 процента по сравнению с 2019 годом из-за вспышки пандемии COVID-19, упав до 10,4 трлн.тугриков (около $ 3,7 млрд). Однако вклад горнодобывающей промышленности в государственный бюджет составил 25,7 процента, что на 1,4 процента больше, чем в предыдущем году.

По данным Министерства горнодобывающей и тяжелой промышленности, государственный бюджет в 2019 году составил 11,9 трлн тугриков (около $ 4,18 млрд), из которых 2,9 трлн тугриков (около $ 1,01 млрд), или 24,3 процента, пришлось на долю горнодобывающей промышленности.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Выходит на свободу няня Гюльчехра Бобокулова из Узбекистана, отрезавшая в Москве ребёнку голову
  • В Монголии установлена первая система управления интеллектуальной сетью
  • Узбекистан намерен использовать морские порты Пакистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com