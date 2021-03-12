Увеличивается вклад горной промышленности в госбюджет Монголии

CentralAsia (MNG) - Согласно результатам прошлого года, на горнодобывающий сектор приходилось 22 процента ВВП, 71 процент промышленного производства и 94 процента экспорта.

Доходы бюджета в 2020 году снизились на 12,6 процента по сравнению с 2019 годом из-за вспышки пандемии COVID-19, упав до 10,4 трлн.тугриков (около $ 3,7 млрд). Однако вклад горнодобывающей промышленности в государственный бюджет составил 25,7 процента, что на 1,4 процента больше, чем в предыдущем году.

По данным Министерства горнодобывающей и тяжелой промышленности, государственный бюджет в 2019 году составил 11,9 трлн тугриков (около $ 4,18 млрд), из которых 2,9 трлн тугриков (около $ 1,01 млрд), или 24,3 процента, пришлось на долю горнодобывающей промышленности.

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