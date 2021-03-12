ТЭО газопровода через Монголию будет готово к третьему кварталу этого года

CentralAsia (MNG) - Делегация «Газпрома» посетила Монголию, где подписала план совместной деятельности на два года и облетела будущую трассу «Силы Сибири — 2».

11 марта вице-премьер, руководитель рабочей группы по проекту строительства газопровода С.Амарсайхан провел встречу с делегатами во главе с заместителем председателя Правления, членом Совета директоров компании «Газпром» Виталием Маркеловым.

На заседании утвержден план действий рабочей группы по строительству газопровода через Монголию. Согласно плану, детальное технико-экономическое обоснование газопровода будет завершено к третьему кварталу этого года, что позволит активизировать деятельность компании специального назначения.

По словам представителя пресс-службы вице-премьера, план действий разграничивает обязанности и роли сторон группы и поможет ускорить реализацию проекта строительства газопровода.

На встрече заместитель премьер-министра отметил, что Монголия придает большое значение этому проекту, и пообещал принять активное участие, поскольку Монголия сможет увеличить свой экономический рост, выступая в качестве моста и соединяя экономики двух своих ближайших соседей, используя свое географическое положение.

Встреча была организована при строгом соблюдении рекомендаций по профилактике COVID-19, -передает представитель пресс-службы вице-премьера.

«В ходе поездки был совершен облет участков предполагаемой трассы газопровода „Союз Восток“. Он станет продолжением на территории Монголии российского газопровода „Сила Сибири — 2“», — говорится в информации «Газпрома».

В компании сообщили, что зампред правления Виталий Маркелов и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан провели совещание совместной рабочей группы, на котором рассмотрели ход разработки компанией специального назначения «Газопровод Союз Восток» технико-экономического обоснования проекта и подписали план деятельности совместной рабочей группы на 2021−2022 годы.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что экспортная мощность газопровода «Союз Восток», который станет продолжением в Монголии «Силы Сибири — 2», может превысить мощность «Силы Сибири» более чем в 1,3 раза. То есть составит 50 млрд кубометров в год.

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