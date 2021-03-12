В Монголии родились верблюжата-двойняшки. Фото

CentralAsia (MNG) - На зимовке на территории сомона Шарга аймака Говь-Алтай в Монголии в стаде скотовода Б.Нямдорж 7 марта родились верблюжата-двойняшки.

Рождение двойни у верблюдов — большая редкость.

Верблюдица рожает раз в два года, и беременность продолжается примерно 13 месяцев. Обычно рождается один верблюжонок, а двойни являются большой редкостью. Рождение верблюжат-двойняшек в Монголии считается хорошей приметой – началом благополучного времени.

В середине 50-х годов прошлого столетия Монголия лидировала в мире по количеству двугорбых верблюдов. Тогда в стране насчитывалось почти 900 тысяч голов.

По данным последней общенациональной переписи скота, в Монголии на декабрь 2020 года насчитывалось 472,9 тысячи голов верблюдов.

Бактриан-двугорбый верблюд, был приручен в Монголии около 3 тысяч лет назад.

Двугорбого верблюда называют также бактрианом. Но часть зоологов полагают правильным называть двугорбым верблюдом именно дикого верблюда, а бактрианом – его одомашненную форму. Как утверждают учёные, впервые верблюд был приручен именно на территории современной Монголии. Есть наскальные рисунки, свидетельствующие о том, что уже 3 тысячи лет назад монголы занимались верблюдоводством.

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