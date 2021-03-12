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  12 марта 2021
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На утро 12 марта в Казахстане коронавирус выявлен почти у 900 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 237;

- город Нур-Султан - 112;

- Алматинская область - 76;

- Западно-Казахстанская область - 71;

- Карагандинская область - 68;

- Акмолинская область - 55;

- Павлодарская область - 52;

- Костанайская область - 49;

- Атырауская область - 41;

- Актюбинская область - 39;

- Северо-Казахстанская область - 38;

- Восточно-Казахстанская область - 34;

- город Шымкент - 9;

- Жамбылская область - 9;

- Туркестанская область - 5;

- Кызылординская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 221 669 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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