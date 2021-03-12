На утро 12 марта в Казахстане коронавирус выявлен почти у 900 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 237;
- город Нур-Султан - 112;
- Алматинская область - 76;
- Западно-Казахстанская область - 71;
- Карагандинская область - 68;
- Акмолинская область - 55;
- Павлодарская область - 52;
- Костанайская область - 49;
- Атырауская область - 41;
- Актюбинская область - 39;
- Северо-Казахстанская область - 38;
- Восточно-Казахстанская область - 34;
- город Шымкент - 9;
- Жамбылская область - 9;
- Туркестанская область - 5;
- Кызылординская область - 4.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 221 669 случаев коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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