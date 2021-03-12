На утро 12 марта в Казахстане коронавирус выявлен почти у 900 человек

Казахстан, общество

8:46, 12 марта 2021

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб. В разрезе регионов: - город Алматы - 237; - город Нур-Султан - 112; - Алматинская область - 76; - Западно-Казахстанская область - 71; - Карагандинская область - 68; - Акмолинская область - 55; - Павлодарская область - 52; - Костанайская область - 49; - Атырауская область - 41; - Актюбинская область - 39; - Северо-Казахстанская область - 38; - Восточно-Казахстанская область - 34; - город Шымкент - 9; - Жамбылская область - 9; - Туркестанская область - 5; - Кызылординская область - 4. Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 221 669 случаев коронавируса. Коронавирус в Казахстане Карта распространения