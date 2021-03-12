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  12 марта 2021
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В Ташкенте устроен прием в честь президента Кыргызстана (фото)

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 11 марта по завершении мероприятий от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева дан официальный прием в честь визита главы Кыргызстана Садыра Жапарова.

В церемонии приняли участие члены делегаций двух стран, государственные и общественные деятели, представители кыргызской диаспоры в Узбекистане.

Состоялись совместное фотографирование и беседа в искренней обстановке, сообщила пресс-служба главы государства.

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