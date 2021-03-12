В Ташкенте устроен прием в честь президента Кыргызстана (фото)

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 11 марта по завершении мероприятий от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева дан официальный прием в честь визита главы Кыргызстана Садыра Жапарова.

В церемонии приняли участие члены делегаций двух стран, государственные и общественные деятели, представители кыргызской диаспоры в Узбекистане.

Состоялись совместное фотографирование и беседа в искренней обстановке, сообщила пресс-служба главы государства.