В Ташкенте устроен прием в честь президента Кыргызстана (фото)
- Узбекистан, общество
- 9:14, 12 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 11 марта по завершении мероприятий от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева дан официальный прием в честь визита главы Кыргызстана Садыра Жапарова.
В церемонии приняли участие члены делегаций двух стран, государственные и общественные деятели, представители кыргызской диаспоры в Узбекистане.
Состоялись совместное фотографирование и беседа в искренней обстановке, сообщила пресс-служба главы государства.