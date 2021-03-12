Видео — В прямом эфире на колумбийского телеведущего упал большой экран

CentralAsia (CA) - В Колумбии во время прямого эфира телеканала ESPN на ведущего Карлоса Ордуса упал огромный экран. Видео инцидента опубликовано в соцсети.



На видео экран падает на журналиста, который сидит спиной к нему. Из-за падения телеведущий ударился о стол.





В результате несчастного случая ведущий серьезно не пострадал. Чтобы успокоить телезрителей, Карлос Ордус позже записал видео о своем самочувствии.«Должен сказать всем, кто писал и поддерживал после инцидента, что со мной все хорошо. Слава Богу, после медицинского обследования врачи не нашли ничего серьезного. Только синяк и ушиб на носу, никаких переломов. Спасибо всем, кто беспокоился», - написал он.