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  12 марта 2021
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Видео — В прямом эфире на колумбийского телеведущего упал большой экран

CentralAsia (CA) -  В Колумбии во время прямого эфира телеканала ESPN на ведущего Карлоса Ордуса упал огромный экран. Видео инцидента опубликовано в соцсети.

На видео экран падает на журналиста, который сидит спиной к нему. Из-за падения телеведущий ударился о стол.

В результате несчастного случая ведущий серьезно не пострадал. Чтобы успокоить телезрителей, Карлос Ордус позже записал видео о своем самочувствии.

«Должен сказать всем, кто писал и поддерживал после инцидента, что со мной все хорошо. Слава Богу, после медицинского обследования врачи не нашли ничего серьезного. Только синяк и ушиб на носу, никаких переломов. Спасибо всем, кто беспокоился», - написал он.
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