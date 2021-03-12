Видео — В прямом эфире на колумбийского телеведущего упал большой экран
- Азия и мир, общество
- 9:25, 12 марта 2021
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CentralAsia (CA) - В Колумбии во время прямого эфира телеканала ESPN на ведущего Карлоса Ордуса упал огромный экран. Видео инцидента опубликовано в соцсети.
На видео экран падает на журналиста, который сидит спиной к нему. Из-за падения телеведущий ударился о стол.
В результате несчастного случая ведущий серьезно не пострадал. Чтобы успокоить телезрителей, Карлос Ордус позже записал видео о своем самочувствии.
Dios mío! Ojalá no haya pasado nada grave. Tremendo accidente. @josasc @MelukLeCuenta @ElGatoArceArce pic.twitter.com/UMlRMJ5FWQ— Leonardo Gonzalez (@LeonardoG1984) March 10, 2021
«Должен сказать всем, кто писал и поддерживал после инцидента, что со мной все хорошо. Слава Богу, после медицинского обследования врачи не нашли ничего серьезного. Только синяк и ушиб на носу, никаких переломов. Спасибо всем, кто беспокоился», - написал он.