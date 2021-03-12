Узбекистан и Кыргызстан подписали по итогам переговоров президентов 22 документа

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте по завершении переговоров глав Узбекистана и Кыргызстана состоялась церемония обмена подписанными документами.

Всего в рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан было подписано 22 документа, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-кыргызского партнерства. В их числе План практических мер по расширению и углублению промышленной кооперации, предусматривающий реализацию почти 50 совместных проектов, Соглашение о создании узбекско-кыргызского Инвестиционного фонда, документы о взаимных поставках электроэнергии и сотрудничестве в области строительства в Кыргызстане объектов гидроэнергетики. Подписаны «дорожные карты» по расширению сотрудничества между Андижанской и Ошской, Наманганской и Жалал-Абадской областями, Ферганской областью и Баткенской, Нарынской областями.

На встрече с представителями СМИ Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что переговоры прошли в особой, доверительной атмосфере. Приоритетное внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества. В частности, стороны договорились принять меры по дальнейшему увеличению объёмов взаимного товарооборота. По словам главы нашего государства, будут созданы благоприятные условия для активизации деловых контактов, реализованы новые проекты кооперации в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры общей стоимостью свыше 900 миллионов долларов.

«Все они вошли в только что принятую «дорожную карту». Уверен, что продвижению этих проектов будет служить создание совместного Инвестиционного фонда», - отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент Садыр Жапаров в свою очередь выразил удовлетворение результатами переговоров, в ходе которых состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов.

«Узбекистан – один из ключевых торговых партнеров Кыргызстана», - отметил он.