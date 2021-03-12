[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии за сутки коронавирус выявили у 103 человек

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Монголии выросло на 103 человека. Об этом сегодня, 12 марта сообщили в Минздраве.

Общее количество выздоровевших достигло 2907 человек (+60).

Руководитель отдела инфекционного надзора и исследований НИЦИЗ Ж.Байгалмаа уточнила, что 102 новых случая выявлены среди контактов из очагов инфекции Улан-Батора, 1 выявлен у пассажира рейса Стамбул — Улан-Батор.

По состоянию на 12 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 3664 человека (+103), лечение проходят 740 человек, из них два пациента находятся в критическом состоянии, у 2 — состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Великобритании создана таблетка с камерой для ранней диагностики рака кишечника (фото)
  • В Туркменистане с 15 марта начнут вакцинировать учителей от COVID-19
  • Бердымухамедов пообещал разрешить Turkish Airlines полеты в Туркменабад


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com