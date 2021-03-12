В Монголии за сутки коронавирус выявили у 103 человек

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Монголии выросло на 103 человека. Об этом сегодня, 12 марта сообщили в Минздраве.

Общее количество выздоровевших достигло 2907 человек (+60).

Руководитель отдела инфекционного надзора и исследований НИЦИЗ Ж.Байгалмаа уточнила, что 102 новых случая выявлены среди контактов из очагов инфекции Улан-Батора, 1 выявлен у пассажира рейса Стамбул — Улан-Батор.

По состоянию на 12 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 3664 человека (+103), лечение проходят 740 человек, из них два пациента находятся в критическом состоянии, у 2 — состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии

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