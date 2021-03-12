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  12 марта 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 600 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 653 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 204 782 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 24 309;

- Алматы - 24 091;

- Восточно-Казахстанская область - 20 330;

- Павлодарская область - 17 735;

- Атырауская область - 16 974;

- Карагандинская область - 14 676;

- Акмолинская область - 13 369;

- Северо-Казахстанская область - 12 445;

- Костанайская область - 11 630;

- Западно-Казахстанская область - 11 308;

- Алматинская область - 10 308;

- Жамбылская область - 5819;

- Шымкент - 5622;

- Туркестанская область - 4216;

- Актюбинская область - 4193;

- Мангистауская область - 3961;

- Кызылординская область - 3796.

Коронавирус в Казахстане
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