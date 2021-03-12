За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 600 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 653 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 204 782 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 24 309;
- Алматы - 24 091;
- Восточно-Казахстанская область - 20 330;
- Павлодарская область - 17 735;
- Атырауская область - 16 974;
- Карагандинская область - 14 676;
- Акмолинская область - 13 369;
- Северо-Казахстанская область - 12 445;
- Костанайская область - 11 630;
- Западно-Казахстанская область - 11 308;
- Алматинская область - 10 308;
- Жамбылская область - 5819;
- Шымкент - 5622;
- Туркестанская область - 4216;
- Актюбинская область - 4193;
- Мангистауская область - 3961;
- Кызылординская область - 3796.
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