За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 600 человек

Казахстан, общество

9:42, 12 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 653 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 204 782 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Нур-Султан - 24 309; - Алматы - 24 091; - Восточно-Казахстанская область - 20 330; - Павлодарская область - 17 735; - Атырауская область - 16 974; - Карагандинская область - 14 676; - Акмолинская область - 13 369; - Северо-Казахстанская область - 12 445; - Костанайская область - 11 630; - Западно-Казахстанская область - 11 308; - Алматинская область - 10 308; - Жамбылская область - 5819; - Шымкент - 5622; - Туркестанская область - 4216; - Актюбинская область - 4193; - Мангистауская область - 3961; - Кызылординская область - 3796. Коронавирус в Казахстане Карта распространения