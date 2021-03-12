От коронавирусной пневмонии скончались два человека за сутки в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 12 марта.

Так, за сутки в стране зафиксировано 65 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 летальных исхода и 176 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49 694, летальных случаев - 652, выздоровевших - 44 534.

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