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  12 марта 2021
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В Великобритании создана таблетка с камерой для ранней диагностики рака кишечника (фото)
// Getty Images

CentralAsia (CA) -  Чтобы провериться на рак кишечника, скоро будет достаточно проглотить таблетку величиной с капсулу рыбьего жира. Это можно будет сделать самостоятельно и дома, пишет ВВС.

Устройство под названием PillCam (таблетка-камера) содержит капсулу длиной два сантиметра с видеокамерой и передатчиком, направляющим изображение внутренностей на приемник, закрепленный на надеваемом на пациента поясе.

Им уже пользуются эндоскописты Университетского колледжа Лондона и в ряде медицинских учреждений Шотландии.

Сейчас начинаются испытания с участием 11 тысяч пациентов в 40 регионах Англии.

Капсула остается в организме от пяти до восьми часов и выводится из него при дефекации.

Отмечается, что процедура абсолютно безвредна и безболезненна. Помимо раковых опухолей она способна выявлять признаки других заболеваний, таких как болезнь Крона.

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