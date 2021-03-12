В Великобритании создана таблетка с камерой для ранней диагностики рака кишечника (фото)

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CentralAsia (CA) - Чтобы провериться на рак кишечника, скоро будет достаточно проглотить таблетку величиной с капсулу рыбьего жира. Это можно будет сделать самостоятельно и дома, пишет ВВС.



Устройство под названием PillCam (таблетка-камера) содержит капсулу длиной два сантиметра с видеокамерой и передатчиком, направляющим изображение внутренностей на приемник, закрепленный на надеваемом на пациента поясе.



Им уже пользуются эндоскописты Университетского колледжа Лондона и в ряде медицинских учреждений Шотландии.



Сейчас начинаются испытания с участием 11 тысяч пациентов в 40 регионах Англии.



Капсула остается в организме от пяти до восьми часов и выводится из него при дефекации.



Отмечается, что процедура абсолютно безвредна и безболезненна. Помимо раковых опухолей она способна выявлять признаки других заболеваний, таких как болезнь Крона.

