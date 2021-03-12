Еврокомиссия одобрила новую вакцину от коронавируса

CentralAsia (CA) - Еврокомиссия одобрила применение в Евросоюзе вакцины бельгийской компании Janssen – европейского подразделения американской корпорации Johnson & Johnson.



Как сообщает Euronews, решение об этом было принято вскоре после того, как эту вакцину рекомендовало для регистрации Европейское агентство лекарственных средств. Эта одноэтапная вакцина рекомендована для лиц старше 18 лет. Эффективность препарата оценивается в 67%. Это уже четвертая вакцина от коронавируса, одобренная для использования на территории ЕС.



Ранее разрешение на применение получили вакцины компаний Moderna, AstraZeneca и Pfizer. Но пока страны ЕС не вышли на темпы вакцинации, запланированные в конце 2020 года.



«Вакцины не избавят нас от пандемии за пару дней. Мы постепенно достигнем с помощью вакцин уровня популяционного иммунитета достаточного для того, чтобы затормозить распространение инфекции. Но пока, ещё в течение многих месяцев, мы должны продолжать делать всё то, к чему привыкли за последний год. До конца ещё далеко», - сказал Дэвид Набарро, спецпосланник Всемирной организации здравоохранения.



Применение вакцины шведской компании AstraZeneca, одной из самых распространенных в Европе, было приостановлено уже в четырех странах. Такое решение приняли власти Дании, Исландии, Италии и Норвегии после появления сообщений об образовании у привившихся опасных для жизни тромбов. Европейское агентство лекарственных средств, со своей стороны, рекомендовало продолжить вакцинацию с помощью этого препарата, указав, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски.

