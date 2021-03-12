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  12 марта 2021
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Студенту из Туркменистана Розгельды Чолиеву предоставили временное убежище в России
Продолжение: Правозащитники просят ЕСПЧ остановить депортацию Розгельды Чолиева в ТуркменистанПредыстория: В аэропорту Москвы задержан студент Розгельды Чолиев, критиковавший правительство Туркменистана

CentralAsia (TM) -  Вечером 11 марта сотрудники миграционной службы России сообщили туркменскому студенту со 2 марта находящемуся в московском аэропорту «Шереметьево» Розгельды Чолиеву о том, что они готовы принять его заявление о предоставлении политического убежища. Также, по их словам, Чолиеву предосталвено временное убежище на три месяца, пока власти будут изучать его дело.

Об этом сообщили адвокат “Мемориала” Роза Магомедова и руководитель Туркменского Хельсинского Фонда по правам человека Таджигуль Бегмедова.

Кроме того, 11 марта в городе Элиста (Калмыкия) прошел суд по делу об одиночном пикете туркменского студента Маликберди Алламырадова и его приятеля из Узбекистана, которых обвиняли в нарушении правил проведения массовых мероприятий.

По итогам рассмотрения дела суд не нашел правонарушений в действиях обоих студентов, сообщили "Хроники Туркменистана".

18 февраля Алламырадов вышел в центр города, чтобы провести одиночный пикет против политики правительства Туркменистана, которое не дает возможности пересылать учащимся в зарубежных вузах деньги.

Через 15 минут Маликберди и его приятеля студента из Узбекистана, который снимал его на видео, задержали полицейские. По мнению властей правила проведения одиночного пикета, согласно которым заранее уведомлять администрацию города о предстоящей акции не требуется, на иностранцев не распространяются. Кроме того, полицейские посчитали, что снимавший на камеру студент также был участником пикета.

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