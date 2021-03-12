[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Состоялся третий раунд таджикско-японских политических консультаций

CentralAsia (TJ) -  Состоялся третий раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Таджикистана и Японии в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.

Делегации возглавили первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Хусрав Нозири и специальный представитель Министерства иностранных дел Японии по Центральной Азии Токуда Шуичи.

В ходе консультаций стороны обсудили состояние и перспективы развития дружественных отношений и многопланового сотрудничества между странами, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Было отмечено поступательное и целенаправленное развитие двусторонних отношений между Таджикистаном и Японией во всех сферах. В этом контексте была подчеркнута важность проектов, реализуемых Японским агентством международного сотрудничества (JICA) на территории Таджикистана.

Стороны подчеркнули необходимость регионального сотрудничества в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» и подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях. Стороны, отметив важность продолжения мирного процесса в Афганистане, подчеркнули необходимость оказания содействия международным сообществом этой стране.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Состоялся третий раунд таджикско-японских политических консультаций
  • В Узбекистане за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса
  • Есть потенциал для увеличения товарооборота с Кыргызстаном в два раза, - Шавкат Мирзиеев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com