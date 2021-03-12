Состоялся третий раунд таджикско-японских политических консультаций

- Таджикистан, общество
- 10:25, 12 марта 2021
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CentralAsia (TJ) - Состоялся третий раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Таджикистана и Японии в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.
Делегации возглавили первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Хусрав Нозири и специальный представитель Министерства иностранных дел Японии по Центральной Азии Токуда Шуичи.
В ходе консультаций стороны обсудили состояние и перспективы развития дружественных отношений и многопланового сотрудничества между странами, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Было отмечено поступательное и целенаправленное развитие двусторонних отношений между Таджикистаном и Японией во всех сферах. В этом контексте была подчеркнута важность проектов, реализуемых Японским агентством международного сотрудничества (JICA) на территории Таджикистана.
Стороны подчеркнули необходимость регионального сотрудничества в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» и подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях. Стороны, отметив важность продолжения мирного процесса в Афганистане, подчеркнули необходимость оказания содействия международным сообществом этой стране.