ВОЗ отреагировала на отказ некоторых стран ЕС от вакцины AstraZeneca

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения анализирует сообщения об отказе использовать вакцины компании AstraZeneca в некоторых странах Европейского союза. Об этом РИА Новости рассказал представитель ВОЗ.



Организация, заявил собеседник агентства, публично огласит свои выводы, как только появится полное понимание происходящего.



К настоящему моменту девять европейских государств в той или иной степени приостановили использование вакцины от AstraZeneca. Поводом стали сообщения о случаях тромбоза после применения препарата.



Компания AstraZeneca заявляла о безопасности препарата.



В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что в настоящее время продолжает расследовать случаи в ЕС, когда после инъекции вакциной AstraZeneca у пациентов были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.



Ранее Еврокомиссия одобрила применение в Евросоюзе вакцины бельгийской компании Janssen – европейского подразделения американской корпорации Johnson & Johnson.

