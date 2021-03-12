[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВОЗ отреагировала на отказ некоторых стран ЕС от вакцины AstraZeneca

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения анализирует сообщения об отказе использовать вакцины компании AstraZeneca в некоторых странах Европейского союза. Об этом РИА Новости рассказал представитель ВОЗ.

Организация, заявил собеседник агентства, публично огласит свои выводы, как только появится полное понимание происходящего.

К настоящему моменту девять европейских государств в той или иной степени приостановили использование вакцины от AstraZeneca. Поводом стали сообщения о случаях тромбоза после применения препарата.

Компания AstraZeneca заявляла о безопасности препарата.

В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что в настоящее время продолжает расследовать случаи в ЕС, когда после инъекции вакциной AstraZeneca у пациентов были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.

Ранее Еврокомиссия одобрила применение в Евросоюзе вакцины бельгийской компании Janssen – европейского подразделения американской корпорации Johnson & Johnson.

print
  • Узбекистан намерен использовать морские порты Пакистана
  • Убыточные государственные компании должны быть заменены, - министр финансов Монголии
  • Монголия со средним уровнем дохода оказалась в дефиците финансирования COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com