В Узбекистане в этом году выдадут под ипотеку более 33 000 квартир

CentralAsia (UZ) - В 2021 году на ипотечной основе населению Узбекистана будет предоставлено 33 114 квартир и индивидуального жилья. В связи с этим 11 марта президент Шавкат Мирзиеев подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению жильем за счет предоставления ипотечных кредитов на рыночных принципах».

Согласно указу, в 2021 году в стране будет построено 33 114 квартир и индивидуального жилья в соответствии с новым порядком обеспечения населения жильем за счет ипотечных кредитов на рыночных принципах.

В частности, в сельской местности будет построено многоэтажное доступное жилье на 8 336 квартир, а для отдельных категорий граждан - многоэтажное жилье на 3 550 квартир.

Порядок предоставления кредитов физическим лицам на строительство и реконструкцию индивидуального жилья введен во всех регионах. Ранее такая процедура была введена только в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. Кредиты будут выделены на строительство 500 индивидуальных домов в Каракалпакстане и в каждой области, всего 6 500 домов.