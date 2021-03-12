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  12 марта 2021
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В Таджикистане в результате схода снежной лавины погибли три человека

CentralAsia (TJ) -  Три человека погибли в результате схода снежной лавины в Айнинском районе Согда. По данным КЧС, трагедия произошла вечером 10 марта вблизи местечка Кумарги Боло, недалеко от таджикско-китайского совместного предприятия «Кооперация 19».

В результате стихийного бедствия скончались трое сотрудников компании – 51-летний житель Айнинского района Хурсандмурод Халифаев, а также двое жителей Шахринавского района - 40-летний Мухиддин Бадалов и 33-летний Мухриддин Хасанов.

По данным СМИ, под толщей снега оказались пятеро человек, двоим удалось выжить.

КЧС сообщает, что тела погибших были извлечены из снега с помощью сотрудников СП и переданы родным.

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