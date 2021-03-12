В Намангане найден сундук с книгами X и начала XX веков

CentralAsia (UZ) - В селении «Мозори кухна» в Туракурганском районе Наманганской области найдены книги X и начала XX веков, сообщило УзА.



В доме покойного Абдугафура Хакимова, который проживал в этом селе, был обнаружен сундук с книгами. Предки Абдугафур-ота были религиозными деятелями, отмечает издание.

Название данного села упоминается в произведениях «Жоме ул макомат», «Мавлоно Лутфуллох манокиби», написанных пять веков назад, и приводится как «Бозори кухна», пишет УзА.