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  12 марта 2021
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В Намангане найден сундук с книгами X и начала XX веков

CentralAsia (UZ) -  В селении «Мозори кухна» в Туракурганском районе Наманганской области найдены книги X и начала XX веков, сообщило УзА.

В доме покойного Абдугафура Хакимова, который проживал в этом селе, был обнаружен сундук с книгами. Предки Абдугафур-ота были религиозными деятелями, отмечает издание.

Название данного села упоминается в произведениях «Жоме ул макомат», «Мавлоно Лутфуллох манокиби», написанных пять веков назад, и приводится как «Бозори кухна», пишет УзА.

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