В Узбекистане за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 11 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80392 (+45).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской (+3), Хорезмской (+2), Ташкентской областях (+7), а также в городе Ташкенте (+33).

Всего выздоровели 79077 (+26) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 693 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 148 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 79 новых случаев коронавируса.