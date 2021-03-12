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  12 марта 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 11 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80392 (+45).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской (+3), Хорезмской (+2), Ташкентской областях (+7), а также в городе Ташкенте (+33).

Всего выздоровели 79077 (+26) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 693 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 148 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 79 новых случаев коронавируса.

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