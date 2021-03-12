В Монголии на 6,7% выросло число женщин-политиков

CentralAsia (MNG) - Межпарламентский союз — Карта женщин Организации Объединенных Наций представляет новые данные о женщинах на государственных и парламентских должностях по состоянию на 1 января 2021 года. Эти данные показывают рекордно высокий уровень числа стран, в которых женщины являются главами государств и / или глав правительств, а также о доле женщин-министров.

Однако после того, как прошлогодняя карта показала резкий скачок на 21,3 процента женщин-министров, прогресс замедлился - лишь незначительно, до 21,9 процента по состоянию на 1 января 2021 года. Данные также показывают, что количество стран, в которых женщины не входят в состав правительства, увеличилась, противодействуя тенденции к снижению, наблюдаемой в последние несколько лет.

Как показано в ежегодном отчете МПС о женщинах в парламенте, опубликованном на прошлой неделе, наблюдался также вялый рост глобального роста числа женщин-парламентариев в 2020 году. По состоянию на 1 января 2021 года глобальная доля женщин в национальных парламентах составляет 25,5%, что немного больше, чем 24,9% годом ранее.

Новые данные были представлены перед Комиссией по положению женщин, крупнейшей встречей ООН по вопросам гендерного равенства, приоритетной темой, которой в этом году является «Полное и эффективное участие женщин и принятие решений в общественной жизни, а также устранение насилия, для достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек». Он также проводится в преддверии Форума по вопросам равенства поколений, который представит коалиции действий с участием многих заинтересованных сторон по шести темам, включая лидерство и феминистские движения.

Согласно новым данным, женщины занимают должности глав государств и правительств в 22 странах, по сравнению с 20 странами в этот раз в прошлом году. По состоянию на 1 января 2021 года 5,9 процента избранных глав государств (9 из 152) и 6,7 процента глав правительств (13 из 193) — женщины.

Что касается Азии, Монголия выросла с 6,7% министерских портфелей, возглавляемых женщинами, 1 января 2020 года до 18,8 процента сегодня, что является самым большим увеличением в процентном пункте в регионе.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения