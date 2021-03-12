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  12 марта 2021
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В солнцезащитных кремах обнаружено вещество, вызывающее рак

CentralAsia (CA) -  Французские ученые из Университета Сорбонны выяснили, что солнцезащитные кремы популярных брендов в течение нескольких недель накапливают вещество бензофенон, вызывающее клеточные мутации, рак и расстройства эндокринной системы. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Chemical Research in Toxicology.

Как отмечается, эксперты нашли концентрации бензофенона в 17 солнцезащитных кремах от девяти французских производителей и восьми американских фирм. Большая часть исследованных образцов содержала октокрилен, который поглощает ультрафиолетовое излучение. Кремы хранились в инкубаторе шесть недель при температуре 40 градусов при относительной влажности 75%, что соответствует хранению этой продукции в течение года при комнатной температуре.

В результате у всех 16 кремов, содержащих октокрилен, нашли бензофенон в концентрации от шести до 186 микрограмм на килограмм. По словам специалистов, бензофенон вырабатывается из октокрилена через так называемую реакцию ретроальдольной конденсации.

Ученые выяснили, что 70% бензофенона, содержащегося в кремах, может всасываться через кожу. По мнению авторов исследования, оборот средств с октокриленом необходимо немедленно запретить.

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