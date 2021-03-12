[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Посол Таджикистана встретился с представителем Генсекретаря ООН по Центральной Азии

CentralAsia (TJ) -  В Ашхабаде состоялась встреча посла Таджикистана в Туркменистане Фарруха Шарифзода со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, руководителем Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам и перспективам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе встречи была представлена информация о приоритетах председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества и подготовке к 9-й Министерской конференции «Сердце Азии - Стамбульский процесс», которая состоится 29-30 марта 2021 года в Душанбе.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Женщины-депутаты парламента Монголии требуют внесения поправок в Закон о поощрении гендерного равенства
  • Узбекистан намерен использовать морские порты Пакистана
  • Памятник природы — Монгольский дуб в Токине Северной Кореи


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com