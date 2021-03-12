Посол Таджикистана встретился с представителем Генсекретаря ООН по Центральной Азии

CentralAsia (TJ) - В Ашхабаде состоялась встреча посла Таджикистана в Туркменистане Фарруха Шарифзода со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, руководителем Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман.



Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам и перспективам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.



В ходе встречи была представлена информация о приоритетах председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества и подготовке к 9-й Министерской конференции «Сердце Азии - Стамбульский процесс», которая состоится 29-30 марта 2021 года в Душанбе.

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