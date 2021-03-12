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  12 марта 2021
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Объём поступивших в Узбекистан трансграничных переводов за три месяца вырос на 14%

CentralAsia (UZ) -  Объём поступивших в Узбекистан трансграничных переводов за январь-февраль 2021 год составил 892 млн. долл., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 107 млн. долл. или 14%. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка республики.

Объём отправленных денежных средств за рубеж достиг 215 млн. долл.

В результате, положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне 677 млн. долл.

Ранее финансовый регулятор сообщал, что объём поступивших в республику трансграничных переводов за 2020 год составил 6,03 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 2019 годом на 17 млн. долл. или 0,3%.

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