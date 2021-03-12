Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров посадили дерево в резиденции президента (фото)
- Узбекистан, общество
- 13:06, 12 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров 12 марта высадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой.
Церемония стала символом начала новой эпохи в узбекско-кыргызских отношениях и крепнущей дружбы народов двух стран, - сообщила пресс-служба главы государства.
На аллее растут и другие деревья, посаженные лидерами стран-партнеров.