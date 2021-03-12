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  12 марта 2021
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Узбекистан и Кыргызстан подписали соглашения почти на $1 млрд

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте на территории технопарка «Яшнабад» 11 марта состоялись узбекско-кыргызский бизнес-форум и первое заседание Делового совета между. Мероприятия прошли в рамках государственного визита президента Кыргызстана в Узбекистан, сообщили местные СМИ.

По итогам форума между узбекскими и кыргызскими предпринимателями было подписано 291 инвестиционное и торговое соглашение на общую сумму 935,1 млн долларов США.

Выступая в ходе церемонии открытия форума, главы делегаций двух стран отмечали стремительное развитие отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном, благодаря которому сегодня на совместной основе реализуются и разрабатываются крупные проекты в приоритетных сферах экономики.

В ходе бизнес-форума также выступили руководители Торгово-промышленных палат двух стран, а также профильных министерств, ведомств и представители частного сектора. После официальной части состоялась сессия двусторонних встреч в формате «B2B», в ходе которых предприниматели двух стран смогли обсудить перспективы сотрудничества и конкретные проектные предложения.

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