Около 68 тыс. человек в Монголии частично вакцинированы от COVID-19

CentralAsia (MNG) - Государственная чрезвычайная комиссия предоставила обновленную информацию о процессе вакцинации от COVID-19 11 марта, в четверг. Иммунизация в Монголии началась с 23-го числа прошлого месяца и на данный момент 68 000 человек уже получили прививку от коронавируса.

Только за 11 марта в общей сложности 19 620 человек были частично вакцинированы, в результате чего общее число людей, получивших первую дозу вакцины против COVID-19, составило около 68 000, включая медицинских работников, сотрудников службы экстренной помощи и сотрудников полиции, профессиональные инспекторы, работники первичного звена государственной службы и сотрудники стратегически важных предприятий и банков.

11 марта учителя и сотрудники государственных и частных образовательных организаций, сферы торговли и обслуживания начали получать вакцину. Планируется, что в течение 2-3 дней будут частично вакцинированы около 34 615 учителей и работников образования.

10 марта сотрудники АО «Электрические распределительные сети Улан-Батора», отделов технического обслуживания города Улан-Батора, очистных сооружений и Университета внутренних дел получили первую дозу вакцины от COVID-19.

Министерство здравоохранения сообщило, что 75 000 человек будут вакцинированы до конца этой недели, а 12 марта, в пятницу, около 17 825 человек получат дозу вакцины в 40 населенных пунктах вокруг Улан-Батора.

На данный момент Монголия получила 150 000 доз вакцины AztraZeneca COVID-19 из Индии, 300 000 доз вакцины Sinopharm из Китая и 10 000 доз вакцины Sputnik V из России и планирует получить больше доз вакцины из-за границы в ближайшие дни, в том числе 14 400 доз вакцины AstraZeneca.

По оценкам специалистов, после получения первой дозы вакцины иммунитет составляет 62%, а после второй дозы - 94%. В зависимости от индивидуальных особенностей организма человека после прививки могут возникнуть такие симптомы, как головная боль, тошнота, лихорадка и покраснение кожи и небольшая припухлость.

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