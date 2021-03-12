В Туркменистане после проверки прокуратуры главврач больницы пытался совершить суицид, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменабаде в тяжёлом состоянии после попытки самоубийства госпитализирован главврач многопрофильной больницы Лебапского велаята.

Источник непосредственно знакомый с ситуацией рассказал, что незадолго до этого прокуратура провела проверку в больнице и выявила правонарушения, в причастности к которым подозревался и главврач учреждения.

Радио Азатлык располагает информацией о личности 45-летнего главврача и выявленных правонарушений, в которых он подозревался. Но ввиду того, что получить комментарии в прокуратуре не удалось, личность врача в этом материале обозначаются инициалами, а подробности следствия мы решили не раскрывать.

В ночь на 10 марта около 00:15 часов врач Э.М. попытался покончить жизнь самоубийством, повесившись в подвале своего дома, после чего в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение многопрофильной больницы в Туркменабаде, которым он руководит.

Источник, непосредственно осведомлённый о деталях происшествия, сообщает, что состояние главврача оценивается как тяжёлое. Представители властей в попытке предотвратить утечку информации велели всему персоналу медучреждения держать язык за зубами.

Один из врачей на условиях анонимности рассказал нашему корреспонденту, что Э.М. был назначен главврачом больницы в 2018 году, когда она открылась, благодаря поддержке высокопоставленного чиновника, продвигавшего его на эту должность. С тех пор главврач стал одним из самых влиятельных лиц в Туркменабаде, добавил врач.

Источник Азатлыка в управлении здравоохранения Лебапского велаята рассказал, что до попытки самоубийства главврача в велаятской многопрофильной больнице прокуратура проводила проверку. В результате были выявлены правонарушения, связанные с хищением крупных денежных средств, в причастности к которым в том числе подозревали и Э.М.

Ранее сообщалось о широкомасштабных проверках, продолжающихся с конца прошлого года в государственных учреждениях и производственных предприятиях в регионах страны. В рамках этих проверок были арестованы ряд руководителей и ответственных предприятий, а также силовых ведомств.