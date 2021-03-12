В Южной Корее на две недели продлили меры социального дистанцирования

CentralAsia (CA) - Южная Корея продлит имеющиеся меры социального дистанцирования еще на 14 дней, заявил премьер-министр Чон Се Гюн.



«Правительство продлит нынешний уровень дистанцирования, который заканчивается 14 марта, еще на две недели», - передает слова Чон Се Гюна «Интерфакс».



Он отметил, что в силе также останутся запреты на собрания пяти и более человек и ограничения для малого бизнеса, так как число новых ежедневных пациентов остается в диапазоне от 300 до 400 в течение восьмой недели подряд.



По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в стране за минувшие сутки зарегистрировано еще 488 случаев заболевания COVID-19 и 10 летальных исходов. Общее число заболевших за время пандемии достигло 94 686, скончались 1662 человека.

