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  12 марта 2021
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В Южной Корее на две недели продлили меры социального дистанцирования

CentralAsia (CA) -  Южная Корея продлит имеющиеся меры социального дистанцирования еще на 14 дней, заявил премьер-министр Чон Се Гюн.

«Правительство продлит нынешний уровень дистанцирования, который заканчивается 14 марта, еще на две недели», - передает слова Чон Се Гюна «Интерфакс».

Он отметил, что в силе также останутся запреты на собрания пяти и более человек и ограничения для малого бизнеса, так как число новых ежедневных пациентов остается в диапазоне от 300 до 400 в течение восьмой недели подряд.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в стране за минувшие сутки зарегистрировано еще 488 случаев заболевания COVID-19 и 10 летальных исходов. Общее число заболевших за время пандемии достигло 94 686, скончались 1662 человека.

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