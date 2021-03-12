В России число зараженных коронавирусом увеличилось на 9,7 тыс. за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 9794 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 280 (13,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 370 617 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 114,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 337 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 506 640 человек.