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  12 марта 2021
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В России число зараженных коронавирусом увеличилось на 9,7 тыс. за сутки

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 9794 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 280 (13,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 370 617 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 114,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 337 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 506 640 человек.

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