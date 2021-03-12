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  12 марта 2021
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Число жертв коронавируса в России превысило 91 тысячу

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 486 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 56 и Санкт-Петербурге — 46.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 91 220 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,3 млн человек, из них выздоровели — 3,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 506 640 пациентов.

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