Число жертв коронавируса в России превысило 91 тысячу

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 486 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 56 и Санкт-Петербурге — 46.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 91 220 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,3 млн человек, из них выздоровели — 3,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 506 640 пациентов.