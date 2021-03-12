Ташкент и Бишкек намерены решить вопрос делимитации границы в течение трех месяцев

- Узбекистан, общество
- 14:24, 12 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Кыргызстан планируют решить вопрос о делимитации государственной границы в течение трех месяцев. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на брифинге для журналистов 11 марта после переговоров с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
По итогам переговоров президент Узбекистана сообщил, что намечены практические шаги по скорейшему завершению правового оформления узбекско-кыргызской государственной границы и обеспечению полноценной работы пунктов пропусков.
«Некоторые вопросы, [решение] которых ждут люди, мы будем в ближайшее время решать конкретно, без бюрократии, беря на себя реальную серьёзную ответственность, чтобы было лучше и комфортно нашим гражданам», - сказал Ш. Мирзиёев.
Ранее сообщалось, что из 1378 километров границы между Кыргызстаном и Узбекистаном 1170 километров, или 85 процентов, были определены к 2017 году, еще 10 процентов согласованы. Однако они должны быть одобрены и ратифицированы правительством и парламентами. Текущие переговоры находятся в пределах тех же 10 процентов и оставшихся 5 процентов.
На территории Кыргызстана расположены четыре эксклава Узбекистана: Сох, Чонгара-Калча, Шохимардон, Тоштепа, а на территории Узбекистана - эксклав Кыргызстана Барак.
Ранее сообщалось, что глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчибек Ташиев заявил на пресс-конференции в Баткенской области в феврале, что официальные лица двух стран договорились об обмене земельными участками в некоторых районах вблизи границы.