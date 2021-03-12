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  12 марта 2021
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В Японии зацвела первая сакура (видео)
Япония
Япония

CentralAsia (CA) -  В Японском городе Хиросима зацвела первая сакура. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

Как пишет агентство Kyodo, это первый раз, когда самое раннее цветение сакуры в стране наблюдалось в Хиросиме.

Японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба. Пик цветения дальневосточной вишни обычно приходится на начало апреля: парки страны буквально утопают в море цветов всех оттенков розового.

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