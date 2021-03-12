В Японии зацвела первая сакура (видео)

Япония

CentralAsia (CA) - В Японском городе Хиросима зацвела первая сакура. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.



Как пишет агентство Kyodo, это первый раз, когда самое раннее цветение сакуры в стране наблюдалось в Хиросиме.



Японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба. Пик цветения дальневосточной вишни обычно приходится на начало апреля: парки страны буквально утопают в море цветов всех оттенков розового.

