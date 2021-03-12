В Японии зацвела первая сакура (видео)
- Азия и мир, общество
- 14:44, 12 марта 2021
- Просмотров: 784
CentralAsia (CA) - В Японском городе Хиросима зацвела первая сакура. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.
Как пишет агентство Kyodo, это первый раз, когда самое раннее цветение сакуры в стране наблюдалось в Хиросиме.
Японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба. Пик цветения дальневосточной вишни обычно приходится на начало апреля: парки страны буквально утопают в море цветов всех оттенков розового.
В Японии зацвела сакура, сначала в Хиросиме. Никогда еще за все время наблюдений сезон не начинался так рано, как правило цветы распускаются ближе к концу марта. pic.twitter.com/ZzDHAK9Zav— Петр Кучин (@smir_ep) March 12, 2021