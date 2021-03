Боец из Узбекистана на турнире по ММА исполнил нокаут, скинув соперника с себя (видео)

CentralAsia (UZ) - Минувшей ночью в Бахрейне прошел турнир по смешанным единоборствам в рамках промоушена Brave Combat Federation.

Украшением шоу стал уникальный нокаут в исполнении узбекского бойца Нурсултана Рузибоева, передает rsport.ria.ru.

В середине первого раунда Рузибоев сбросил с себя соперника из Гамбии Ибрагима Мане, а затем поднял и резко ударил его о канвас.

Absolutely amazing round between Nursulton Ruziboev and Ibrahim Mané ends with a brutal slam KO by Ruziboev. Rampage-Arona style. My god. #BRAVECF47 pic.twitter.com/rlOJolEDX9