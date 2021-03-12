В Душанбе прошел Всеобъемлющий диалог государственных министерств и ведомств со страновой командой ООН

CentralAsia (TJ) - В Министерстве иностранных дел Таджикистана состоялся Всеобъемлющий диалог государственных министерств и ведомств со страновой командой Организации Объединенных Наций по реформе системы развития организации. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.



Целью организации данного мероприятия являлось повышение уровня осведомленности представителей государственных учреждений о реформе ООН и ее целей и задач, а также осуществление более эффективного сотрудничества и партнерства между правительством Таджикистана и ООН для разработки соответствующей программы сотрудничества под названием «Рамки сотрудничества ООН в области устойчивого развития», реализация которого начнется с 1 января 2023 года.



Мероприятие началось со вступительных речей замминистра иностранных дел Музаффара Хусейнзода с таджикской стороны и постоянного координатора ООН в Таджикистане Сезин Синаноглу – со стороны ООН. Заместитель министра в своем выступлении выразил свои соображения относительно всех стадий сотрудничества Таджикистана и ООН в различных областях и ознакомил участников мероприятия с позицией нашей страны по реформе системы развития организации. В то же время было подчеркнуто, что укрепление и расширение сотрудничества с ООН и ее специализированных учреждений входит в число внешнеполитических приоритетов Республики Таджикистан.



Далее эксперты страновой команды ООН в Таджикистане представили участникам мероприятия презентации и доклады, а также ответили на их вопросы об основных аспектах реформы Генерального секретаря ООН, которая в сравнении с предыдущими схожими процессами отличается высоким уровнем управления и единодушной поддержкой государств-членов ООН.



Стоит отметить, что настоящая реформа, охватывающая сферы развития, управления, мира и безопасности, отвечает целям и задачам резолюции Генеральной Ассамблеи ООН под названием «Всеобъемлющий четырехгодичный обзор практической системы ООН с 2016 года (QCPR- 2016)”» и реализуется с 2018 года на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

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