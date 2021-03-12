Бердымухамедов поручил контролировать в стране конвертацию валюты

CentralAsia (TM) - Президент Туркмненистана 11 марта Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание на котором рассматривались вопросы возврата иностранных кредитов, работа банков, устойчивость маната и конвертация валюты.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, руководителю Центрального банка Мердану Аннадурдыеву президент высказал недовольство деятельностью банков.

«Основной задачей кредитных учреждений является сохранение устойчивости маната, однако эта работа не ведется должным образом», – заявил президент.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в настоящее время «уровень основного капитала банковской сферы в общем не очень высок» и приказал его повысить.

Президент также отметил, что работа банков не отвечает требованиям времени, а в финансово-экономическом комплексе не на должном уровне осуществляется приватизация государственной собственности.

Затрагивая тему повышения курса национальной валюты, президент поручил вице-премьер по вопросам безопасности Чарымырату Аманову регулировать операции с инвалютой, расширять спектр банковского сервиса и повышать культуру обслуживания клиентов, обеспечить строгий контроль за исполнением нормативных актов при конвертации манатных средств на иностранную валюту по официальному курсу.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что на Министерство финансов и экономики возложена работа по развитию частного сектора экономики, в том числе малого и среднего предпринимательства, однако работы в данном направлении ведутся не должным образом.

«Основные мероприятия по развитию предпринимательства осуществляет Союз промышленников и предпринимателей, а Минфин не проявляет достаточной активности в этом вопросе», – сказал глава государства.

Вице-премьеру по экономике и финансам Гадыргельды Мушшикову и руководителям банков поручено держать под контролем целевое использование иностранных инвестиций, а также своевременно проводить комплекс работ по рискам в этой области.

«К сожалению, в различных сферах до сих пор имеются многочисленные вопросы и недочеты, которые всем хорошо известны», - заключил президент.