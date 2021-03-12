Президенты Узбекистана и Кыргызстана ознакомились с выставкой промышленной продукции

CentralAsia (UZ) - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

В технопарке реализуются 17 проектов на общую сумму 365 миллионов долларов.

Президенту Кыргызстана была представлена информация о продукции, производимой на предприятиях технопарка, в том числе бытовой технике, электронных счетчиках газа, лифтах, водяных насосах, промышленных кондиционерах и холодильном оборудовании.

Главы государств ознакомились с выставкой промышленных, сельскохозяйственных и ремесленнических товаров Узбекистана. На выставке представлено более тысячи видов продукции, выпускаемой 24 отраслями и 14 регионами Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что Кыргызстан также имеет высокий промышленный потенциал, для реализации которого Узбекистан готов организовать кооперации и поделиться опытом. Руководителям отраслей дано указание наладить тесное взаимодействие с кыргызскими коллегами и принять меры по реализации совместных проектов.

От имени народа Узбекистана Кыргызстану переданы в дар машины скорой медицинской помощи, производимые в нашей стране. Садыр Жапаров выразил признательность за приверженность узам братства и отношениям добрососедства, оказываемую Узбекистаном помощь и поддержку.

На этом государственный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан завершился.