Во Франции растет темп распространения коронавируса

CentralAsia (CA) - Во Франции наблюдается новый рост заражения коронавирусом, впервые за четыре месяца отметка выявленных в течение суток случаев CОVID-19 превысила 27 тысяч.



Как сообщает Euronews, особенно сложная ситуация в Иль-де-Франс, а в этом регионе тревогу вызывает департамент Сена-Сен-Дени, это самый бедный из парижских пригородов, и там ситуация в больницах была официально названа «критической».



Власти говорят о перевозке тяжелых пациентов в менее затронутые заражениями регионы.



«Мы начнем эту операцию в течение наступающих выходных, логистика отрабатывается. Речь идет о десятках, и даже сотнях пациентов, которые могут быть эвакуированы из Иль-де-Франс. Важно отметить, что солидарность для нас сегодня — без преувеличения вопрос жизни и смерти», - сказал министр здравоохранения Франции Оливье Веран.



В Польше за год пандемии коронавирусом заразились почти 2 миллиона человек, и только за последние сутки число новых случаев инфицирования превысило 21 тысячу.



Больницы в столице страны могут быстро оказаться переполненными, и поэтому власти, чтобы ослабить нагрузку на стационары, вводят в Варшаве и в других городах ограничения, они начнут действовать с понедельника.



В Португалии, напротив, кривая заражений и госпитализаций медленно, но верно начала снижаться, поэтому часть ограничений снимается, на следующей неделе вновь открываются для работы детские сады, начальные школы, парикмахерские, книжные магазины.

