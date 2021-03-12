Две женщины пытались провезти через кыргызско-узбекскую границу более 1 кг золота в слитках

CentralAsia (UZ) - Двух гражданок прибывших с соседнего государства через приграничный таможенный пост “Дустлик” (на границе с Ошской областью Кыргызстана - прим. ред.), УГТК по Андижанской области задержали сотрудники таможенного поста Узбекистана.

При досмотре багажа гражданок, среди вещей были обнаружены сокрытые от таможенного контроля и не заявленные при устном опросе таможенникам запечатанные в индивидуальные упаковки золотые слитки весом 5 грамм каждый, общим весом 1,1 кг, сообщила пресс-служба ГТК.

По предварительным подсчетам общая стоимость обнаруженных золотых слитков составила 880 000 000 сум (около 84 тысячи долларов).

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

По узбекскому законодательству, количество ввозимых физическими лицами ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней не должно превышать 65 граммов.