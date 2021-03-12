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  12 марта 2021
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В ближайшие дни откроют пункты пропуска между Ферганской и Баткенской областями

CentralAsia (UZ) -  В ближайшее время откроются контрольно-пропускные пункты между Ферганской областью Узбекистана и Баткенской областью Кыргызстана. Об этом сообщает«Газета.uz», ссылаясь на главу Ферганской области Хайрулло Бозорова и полномочного представителя правительства Кыргызстана в Баткенской области Омурбека Суваналиева.

«Вчера наши президенты дали поручения, разрешение. В ближайшие дни вместе с губернатором Баткенской области начнём первый этап работы. Президент Кыргызстана Садыр Нургожоевич тоже дал разрешение. Вначале оформим документы для пешего перехода, в течение трёх месяцев — для автомобилей. Думаю, в ближайшие дни будет результат», — цитирует издание Хайрулло Бозорова.

В свою очередь, Омурбек Суваналиев подчеркнул, что пограничные и пропускные пункты между областями были закрыты из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас мы будем открывать, потому что мы команду получили от своего главнокомандующего, президента. Это уже будет реализовываться. Буквально на днях», — отметил он.

Полпред правительства Кыргызстана также добавил, что вся эта работа нацелена на обеспечение добрососедских отношений между двумя странами.

«До этого была такая политика, чтобы было больше закрытий и меньше контактов. Но сейчас два президента договорились: будет больше контактов и в культурном, и экономическом плане. И мы будем дальше продвигать это, чтобы были добрососедские отношения — начиная от пограничной службы, заканчивая местной властью», - указал он.

Накануне президент Шавкат Мирзиёев заявил, что узбекско-кыргызскую государственную границу намечено описать в течение трёх месяцев. Глава государства подчёркивал, что «некоторые вопросы будут конкретно решены в ближайшее время, без бюрократии».

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