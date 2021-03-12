[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте спасли 21-летнюю девушку, пытавшуюся спрыгнуть на проезжую часть (видео)

CentralAsia (UZ) -  В ночь с 11 на 12 марта примерно в 03:35 часов в ГУВД Ташкента поступила информация о том, что на мосту, расположенном в махалле «Чакар» Шайхантахурского района, молодая девушка, предположительно, пытается покончить жизнь самоубийством.

Как передает Uznews, на место прибыли инспектор профилактики УКД ОВД Шайхантахурского района и сотрудники патрульно-постовой службы ГУВД Ташкента, которые предотвратили попытку суицида.

По данным ГУВД Ташкента, 21-летняя жительница Ташкентской области была доставлена в отдел внутренних дел №3 УКД ОВД Шайхантахурского района.

Сотрудники правоохранительных органов связались с матерью девушки и поставили ее в известность об инциденте. Мать находится рядом с дочерью.

print
  • В солнцезащитных кремах обнаружено вещество, вызывающее рак
  • Президенты Узбекистана и Кыргызстана ознакомились с выставкой промышленной продукции
  • Европейский союз и Монголия сталкиваются со многими похожими проблемами, считают в ЕС


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com