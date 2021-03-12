В Ташкенте спасли 21-летнюю девушку, пытавшуюся спрыгнуть на проезжую часть (видео)

CentralAsia (UZ) - В ночь с 11 на 12 марта примерно в 03:35 часов в ГУВД Ташкента поступила информация о том, что на мосту, расположенном в махалле «Чакар» Шайхантахурского района, молодая девушка, предположительно, пытается покончить жизнь самоубийством.

Как передает Uznews, на место прибыли инспектор профилактики УКД ОВД Шайхантахурского района и сотрудники патрульно-постовой службы ГУВД Ташкента, которые предотвратили попытку суицида.

По данным ГУВД Ташкента, 21-летняя жительница Ташкентской области была доставлена в отдел внутренних дел №3 УКД ОВД Шайхантахурского района.

Сотрудники правоохранительных органов связались с матерью девушки и поставили ее в известность об инциденте. Мать находится рядом с дочерью.