[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Состоялся саммит лидеров Узбекистана и Германии

CentralAsia (UZ) -  12 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в формате видеоконференции.

В повестку дня саммита лидеров Узбекистана и Германии вошли вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между странами в условиях усиления кризисных явлений в мире, вызванных непростой эпидемиологической ситуацией, сообщил МИД республики.

Особое внимание было уделено вопросам экономического взаимодействия. Германия традиционно является ключевым технологическим и инвестиционным партнером Узбекистана.

За последние годы товарооборот вырос в 1,5 раза, создано порядка 50 новых совместных предприятий. В Узбекистане активно работают такие известные немецкие компании как «MAN», «Claas», «Knauf», «Papenburg». Впервые на рынок пришли «Volkswagen» и «Viessmann», после долгого перерыва вернулись «Siemens» и «Bosch». В прошлом году объем инвестиций компаний Германии в экономику нашей страны превысил 700 миллионов долларов.

На встрече достигнута договоренность о поддержке совместных проектов, деловых контактов и инициатив, а также расширении деятельности ведущих немецких компаний и банковских институтов в Узбекистане.

На май этого года запланировано проведение очередной встречи Узбекско-Германского Делового совета в целях обсуждения новых направлений кооперации, прежде всего в сфере развития индустриальных кластеров, цифровизации и «зеленой экономики», продвижения проектов в области возобновляемой энергетики.

Условлено о продолжении взаимодействия в вопросах вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию, а также в рамках конструктивного диалога с Европейским Союзом, включая скорейшее завершение подготовки Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Президент Узбекистана и Канцлер Германии также обменялись мнениями по актуальной международной повестке и взаимодействию в рамках глобальных и региональных структур.

В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил Ангелу Меркель посетить Республику Узбекистан.

print
  • Состоялся третий раунд таджикско-японских политических консультаций
  • Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров посадили дерево в резиденции президента (фото)
  • В Туркменистане после проверки прокуратуры главврач больницы пытался совершить суицид, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com