Состоялся саммит лидеров Узбекистана и Германии

CentralAsia (UZ) - 12 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в формате видеоконференции.

В повестку дня саммита лидеров Узбекистана и Германии вошли вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между странами в условиях усиления кризисных явлений в мире, вызванных непростой эпидемиологической ситуацией, сообщил МИД республики.

Особое внимание было уделено вопросам экономического взаимодействия. Германия традиционно является ключевым технологическим и инвестиционным партнером Узбекистана.

За последние годы товарооборот вырос в 1,5 раза, создано порядка 50 новых совместных предприятий. В Узбекистане активно работают такие известные немецкие компании как «MAN», «Claas», «Knauf», «Papenburg». Впервые на рынок пришли «Volkswagen» и «Viessmann», после долгого перерыва вернулись «Siemens» и «Bosch». В прошлом году объем инвестиций компаний Германии в экономику нашей страны превысил 700 миллионов долларов.

На встрече достигнута договоренность о поддержке совместных проектов, деловых контактов и инициатив, а также расширении деятельности ведущих немецких компаний и банковских институтов в Узбекистане.

На май этого года запланировано проведение очередной встречи Узбекско-Германского Делового совета в целях обсуждения новых направлений кооперации, прежде всего в сфере развития индустриальных кластеров, цифровизации и «зеленой экономики», продвижения проектов в области возобновляемой энергетики.

Условлено о продолжении взаимодействия в вопросах вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию, а также в рамках конструктивного диалога с Европейским Союзом, включая скорейшее завершение подготовки Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Президент Узбекистана и Канцлер Германии также обменялись мнениями по актуальной международной повестке и взаимодействию в рамках глобальных и региональных структур.

В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил Ангелу Меркель посетить Республику Узбекистан.