Легенда Star Trek Нишель Николс надела традиционный монгольский костюм

CentralAsia (MNG) - Звезда сериала «Звездный путь» (Star Trek, Стартрек) Нишель Николс в традиционном монгольском платье (монгольский дээл) встречает актрису Лорен Лотт. Белый дээл идеально сочетается с ее волосами.

88-летняя легенда научной фантастики приехала в Калифорнию на съемку нового фильма из франшизы «Отступники: Оминара». Николс сыграла Ниоту Ухуру в оригинальном сериале шестидесятых вместе с Уильямом Шатнером, (89 лет), и Леонардом Нимой, которые умерли в 2015 году.

Нишель повторяет свою роль в новом фильме с 28-летней Лорен, играющей младшую версию Ухуры.

Монгольское слово дээл (произносится как длинное «dell», а не «deal» для англоязычных). Дээл является традиционной туникой и представляет собой национальную одежду. Монголы с гордостью носят дель на национальных мероприятиях и семейных торжествах.





Нишель Николс родилась 28 декабря 1932, посёлок Роббинс, штат Иллинойс, США. Нишель — американская актриса, певица и актёр озвучивания. До начала актёрской карьеры выступала с Дюком Эллингтоном и Лайонелом Хэмптоном. Наиболее известная роль — офицер связи лейтенант Нийота Ухура на борту «Энтерпрайза» (англ. Enterprise NCC-1701) в популярном сериале Star Trek, а также в последующих полнометражных фильмах, где её героиня в конечном счёте дослужила до звания коммандера в Звёздном флоте.

«Звёздный путь» (Star Trek, Стартрек) — американская научно-фантастическая медиафраншиза, включающая в себя несколько телевизионных сериалов, полнометражных фильмов. Проект внёс существенный вклад в массовую культуру и породил оригинальную субкультуру. Автором идеи и основателем Вселенной «Звёздного пути», ведущей своё начало с выхода на экраны 8 сентября 1966 года сериала «Звёздный путь: Оригинальный сериал», является Джин Родденберри.

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